Samsun'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 12 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (31) Selahiye Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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