Samsun'da İki Gün Arayla İki Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da İki Gün Arayla İki Kaza: 4 Yaralı

Samsun\'da İki Gün Arayla İki Kaza: 4 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı ve yaralıların sağlık durumları iyi.

06.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:19
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde aynı yerde 2 gün arayla meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi, yaralandı. Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza, 4 Ocak'ta saat 16.30 sıralarında Derecik Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunda meydana geldi. Sağ şeritten soldaki kavşağa girmek isteyen hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aynı yerde 6 Ocak saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 23 Nisan Caddesi'nden kavşağa giriş yapmak isteyen otomobil ile kara yolunda seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da İki Gün Arayla İki Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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