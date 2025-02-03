Samsun'da İkili Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Samsun'da İkili Tartışma Kanlı Bitti

Samsun\'da İkili Tartışma Kanlı Bitti

Samsun'un Atakum ilçesinde Mehmet T., eşi Gizem T.'yi bir eğlence mekanında tartıştıktan sonra zorla otomobille götürüp dövdü. Gizem T. polislerden yardım istedi ve kurtarıldı, Mehmet T. gözaltına alındı.

03.02.2025 14:23  Güncelleme: 14:25
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde Mehmet T. (32), eğlence mekanında tartıştığı eşi Gizem T.'yi (28) anahtarını izinsiz aldığı otomobille götürüp dövdü. Gizem T., mekanda aynı masayı paylaştıkları aracın da sahibi olan kuzenine zorla götürüldüğünü söyleyip canlı konum paylaşınca, gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet T. gözaltına alınırken, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Gizem T., kuzeni Azize K. (29) ve erkek arkadaşı Muzaffer Y. (39) ile birlikte Bafra ilçesinden Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanına geldi. Burada eğlenen Mehmet ve Gizem T. çifti arasında bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mehmet T., Azize K.'ye ait otomobilin anahtarını masa üzerinden alıp eşi Gizem T. ile olay yerinden ayrıldı. Gizem T., kuzeni Azize K.'ye otomobille zorla götürüldüğünü söyleyerek canlı konum paylaşıp, yardım istedi.

Çift, seyir halindeyken tartışmaya devam ettiği sırada Mehmet T.'nin kullandığı otomobil, sahil yoluna geldiğinde kuma saplandı. Mehmet T., eşi Gizem T.'yi burada dövdü. Azize K., olay yerine geldiğinde kuzeni Gizem T.'yi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gizem T., sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Polis, Mehmet T.'yi olay yerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Atakum, Samsun, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

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