Samsun\'da Kaçak Midye Operasyonu

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde durdurulan kamyonette 3 ton 820 kilo kaçak kum şırlanı midye ele geçirildi. 2 kişiye toplam 126 bin 566 lira para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramalarda, 207 çuvalda toplam 3 ton 820 kilo kum şırlanı midye ele geçirildi. Kaçak olarak toplanan midyeler, yeniden denize bırakıldı. Olayla ilgili 2 kişiye, '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' kapsamında toplam 75 bin 540 lira, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından ise fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira para cezası uygulandı.