Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu

Samsun\'da Kaçak Midye Operasyonu

Tekkeköy'de durdurulan kamyonette 3 ton kaçak midye ele geçirildi, 2 kişiye ceza kesildi.

02.05.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde durdurulan kamyonette 3 ton 820 kilo kaçak kum şırlanı midye ele geçirildi. 2 kişiye toplam 126 bin 566 lira para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramalarda, 207 çuvalda toplam 3 ton 820 kilo kum şırlanı midye ele geçirildi. Kaçak olarak toplanan midyeler, yeniden denize bırakıldı. Olayla ilgili 2 kişiye, '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' kapsamında toplam 75 bin 540 lira, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından ise fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Denizcilik, Tekkeköy, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Samsun, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.