Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.
Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri aramada, otomatik sigara sarma makinesi, 5000 dolu makaron ve 292 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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