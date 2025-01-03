Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, B.Ö'nün sosyal medya üzerinden amaç dışı bıçak sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 amaç dışı bıçak, 12 muşta, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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