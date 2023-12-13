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Samsun'da kadını kaçırıp dövdüler

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadını kaçırıp döven ve mini etek giydirmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:22
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.?yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre S. K., tartıştığı Ö.B.'yi, arkadaşları M.G. (24), M.G. (24) ve G.K. (24) ile birlikte otomobile bindirip kaçırdı. Boş bir araziye götürdükleri Ö.B.'yi darbeden 4 kişi mini etek giydirmeye çalıştı. Ö.B.'nin direnmesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Ö.B. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

S.K. ve arkadaşları Ö.B.?yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp bırakarak kaçtı. Tedaviye alınan Ö.B.?nin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Samsun\'da kadını kaçırıp dövdüler
Kaynak: DHA
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İlkadım, Şiddet, Adliye, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kadını kaçırıp dövdüler - Son Dakika
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