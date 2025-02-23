Samsun'da Kar Küreme Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

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Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Bafra ve Yakakent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun- Sinop kara yolunda kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği güzergahta, yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ve kar kalınlığının arttığı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Samsun-Sinop kara yolunun yanı sıra ilçelerdeki köy ve mahalle yollarında da kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyardı.