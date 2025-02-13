Samsun'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle 3 İlçede Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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Samsun'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle 3 İlçede Taşımalı Eğitime Ara

Samsun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İlgili okullarda eğitim durdurulurken, bazı okullar tamamen, bazıları ise kısmen tatil edildi. Öğrenciler, 14 Şubat Cuma günü ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.

13.02.2025 23:46
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Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçede yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.

Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle 3 İlçede Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika

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