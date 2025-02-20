Samsun\'da Kar Yağışı Etkili

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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Atakum ilçesinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle bazı araç sürücüleri kaza yaptı.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.