Samsun\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Ladik ilçesinde dün gün boyu yağan yağmur gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Sabaha kadar yağan kar ilçe merkezinde 30 santimetreye, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri sabahın ilk saatleri ile birlikte cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "Bütün ekiplerimiz sabah çalışmaya başladılar. Vatandaşlarımızın hayatı olumsuz etkilenmesin diye arkadaşlar karla mücadele ediyor. Şu an için olumsuz bir durum." yok diye konuştu.

Havza ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah dışarıya çıkanlar, her yerin karla kaplandığını gördü.

İlçe merkezinde 10 ila 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.