Samsun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Samsun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, birçok okul tatil edildi.

20.02.2025 19:57
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Samsun'da kar çileye dönüştü, ulaşımda aksamalar meydana geldi

SAMSUN - Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, bazı vatandaşlar ile öğrenciler okul ve işyerlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Günlerdir beklenen kar yağışı Samsun'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerden Canik ve Tekkeköy'de tüm okullar tatil edilirken, Atakum ve İlkadım'da ise taşımalı ve belli başlı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlkadım'da taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime ara verilirken, diğer okullarda ara verilmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren işyerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile okullara gitmeye çalışan çocuklar güçlük yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar da meydana geldi. Toplu taşıma araçları karla kaplanan yollarda gitmekte zorluk yaşarken kazalar da meydana geldi. Bazı toplu taşıma araçları karda kayarak kaza tehlikesi atlatırken, bazı araçlar da kazaya karıştı. Yüksek kesimlere çıkmayı başaramayan bazı toplu taşıma otobüsleri yolcuları indirmek zorunda kaldı. Otobüslerin zorlu yolculuk macerası ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Ladik, Tekkeköy ve Yakakent ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Diğer ilçelerde ise kırsal okullar ile taşımalı eğitim verilen okullardan bazıları tatil edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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