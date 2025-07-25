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Samsun'da kaybolan gencin cesedi bulundu

Samsun\'da kaybolan gencin cesedi bulundu
25.07.2025 10:29
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Samsun'da denizde kaybolan 33 yaşındaki Samet Gebesoy'un cansız bedeni bulundu, otopsi için gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, dün denizde kaybolan Samet Gebesoy'un (33), cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fener Plajı karşısındaki dolgu alanında meydana geldi. Denize giren Samet Gebesoy'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıda yaptıkları incelemelerde Gebesoy'a ait motosiklet ve kişisel eşyaları bulundu. Gebesoy için botlar ve dalgıçlarla arama çalışmaları başlatıldı. Deniz polis dalgıçları, sabah saatlerinde Fener Plajı batı tarafında, kıyıdan 30 metre açıkta 2,5 metre derinlikte kayalık bölgede, Samet Gebesoy'un cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Gebesoy'un cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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