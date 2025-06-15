Samsun\'da Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 mahallede kentsel dönüşüm çalışmasına başladı, çalışmada ilk etapta 1500 konut inşa edileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllardır beklenen İlkadım ilçesindeki Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi için düğmeye basıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleşecek Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu Mahalle sınırları içerisindeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 2013 yılında ilan edilen 79,53 hektar alan büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanı için fizibilite ve proje çalışmaları tamamlandı. İlk etapta 1500 konut yapılması hedeflenirken sürecin hızlı ve sorunsuz yürümesi adına Barış Bulvarı'nda Kentsel Dönüşüm Ofisi kuruldu.

Dönüşüm çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan SAMKENT tarafından yürütülecek. Daha güvenli, daha sağlam, daha yaşanabilir konutların inşa edileceği dönüşüm projesi ile 4 mahalle bambaşka bir çehreye bürünecek. Doğayla uyumlu, herkesin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren sosyal alanların yer alacağı kentsel dönüşüm projeleri ile yeşil alanlar da artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan dönüşüm sürecinin kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Doğan, "Samsun, her türlü yatırıma kucak açan, değişime ve gelişime hızla uyum sağlayan bir şehir. İşte bu güçlü temeller üzerine, kentsel dönüşümün startını verdik. Hepimiz şu gerçeği biliyoruz ki kentsel dönüşüm, Samsun'umuz için olmazsa olmaz bir adımdır. Kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasına dayanan ve hızlıca hayata geçirilecek bir dönüşüm süreci planlıyoruz. Dört mahallemiz için gereken adımı attık. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu'nda yaşayan hemşehrilerimizin evinden ve mahallesinden vazgeçmek zorunda kalmayacağı bir dönüşüm süreci olacak. İlk etapta 1500 konut inşa edilecek. Ortak akılla yürüteceğimiz bu süreç şimdiden hemşehrilerimize, mahallelerimize ve tüm Samsun'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.