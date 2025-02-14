Samsun\'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti

Güncel

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Aydın Y. (62), boş arazinin kullanılmasından kaynaklanan husumet nedeniyle komşusu Şevket D.'yi (59) kasığından tabancayla vurdu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi 5356. Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin yanındaki arazinin kullanımı nedeniyle aralarında husumet olan Şevket D. ile komşusu Aydın Y., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Aydın Y., belinden çıkardığı tabancayla Şevket D.'yi sağ kasığından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekiplerin olay yerin incelemesinde 3 boş kovan bulundu.

Bu arada, Şevket D.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 5, Aydın Y.'nin ise 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 4 suç kaydı olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,