Samsun\'da Kovalamaca, 30 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timleri, Canik ilçesinde devriye görevleri sırasında şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 39 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Otomobildeki M.K. (20), S.T. (23) ve E.T. (26) gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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