Samsun\'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Yaralandı

Samsun'da inşaat sahasında devrilen kule vincin operatörü yaralandı.
Tekkeköy ilçesindeki bakır işletmesinin oksijen deposu inşaatı sahasında çalışma yapan kule vinç, depoyu kaldırdığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan vinç operatörü Murat Suna (44), ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Suna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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