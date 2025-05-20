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Samsun'da Milli Bilinç Kampı

Samsun\'da Milli Bilinç Kampı

Samsun'da 4 ülke ve 16 ilden 31 kulüp katılımıyla 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı' düzenlendi.

20.05.2025 16:15
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Samsun'da Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" düzenlendi.

Doğu Park'ta dört gün süren kampta, 4 ülke ve 16 ilden 31 kulüp yer aldı.

Samsun 19 Mayıs İzcilik Kulübü İzci Lideri Ayşegül Dalseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 16-20 Mayıs arasında Samsun'da "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" düzenlendiğini söyledi.

Ana amaçlarının izcilere milli bilinç aşılamak olduğunu ifade eden Dalseven, "Bu yıl 4 ülke ve 16 ilden 31 kulüp etkinliğimize katıldı. Toplam 432 izcimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Mısır ve Suriye'den izcilerimiz vardı." dedi.

Dalseven, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde görev aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı tüm törenlere katıldık. Fener Alayı'nda çocuklarımız fenerleri taşıdılar. Amacımız çocuklarımıza bu bilinci vermekse 1919 metre Türk bayrağını gururla taşıyoruz. Samsun'un tanıtımını yaptık. Çocuklarımız çok güzel vakit geçirdiler. Amacımız, 19 Mayıs'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp kurtuluş meşalesini yaktığı bu kentte, bu milli bilinci birebir yaşatmaktı. Biz Çanakkale'de Erzurum Sarıkamış'ta ve İzmir'de milli bilinç kamplarıyla çocuklarımıza bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Çocuklara izcilik felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, paylaşmayı bilen, sorumluluk alan gençler yetiştirmeye çalışıyoruz."

Kampa Bursa'dan katılan Miraç Nisa Yılmaz da kampta Ata'nın izinden gittiklerini ifade ederek, "Her kampta olduğu gibi kardeşliği ve ekip ruhunu öğrendik. Aynı zamanda şunu bir kez daha hatırladık, Anadolu halkı tarihten bu yana hala aynı şekilde, aynı coşkuyla aynı vatan sevgisiyle birlikte ilerliyor." dedi.

Eskişehir'den gelen izci Eylül Kaynaş da 106 yıl sonra Samsun'da Atatürk'ün ayak bastığı yerde tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Halkımızla birlikte yaptığımız gösteriler faaliyetler içimdeki coşkuyu çok daha arttırdı. Çok şey öğrendik. Halkımızın ne kadar yardımsever olduğunu, milliyetçiliğini ne kadar devam ettirdiğini, herkesin ne kadar pozitif bir ruh halinde olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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