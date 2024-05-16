Samsun'da Milli Mücadele Kadın Kahramanlarının Kıyafetleri Defilede Canlandırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Milli Mücadele Kadın Kahramanlarının Kıyafetleri Defilede Canlandırıldı

Samsun\'da Milli Mücadele Kadın Kahramanlarının Kıyafetleri Defilede Canlandırıldı

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen defilede, Milli Mücadele'de görev alan 23 kadın kahramanın kıyafetleri aksesuarlarıyla sergilendi. Kıyafetler, yöresel ve o döneme ait kumaşlar kullanılarak tasarlandı ve defilede beğeniye sunuldu. Ayrıca, Atatürk'ün Samsun'da tarihi binalar önünde duruşu ve okullarına yaptığı ziyaretler de sergide canlandırıldı.

16.05.2024 22:19
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Samsun'da Milli Mücadele'de görev yapan kadın kahramanların kıyafetleri defilede canlandırıldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın sonunda pek çok kaynaktan araştırılarak hazırlanan kıyafetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

"Diriliş ve Direniş" temalı defilede, Milli Mücadele'de görev alan 23 kadın kahramanın kıyafetleri aksesuarlarıyla sergilendi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, gazetecilere defile sonrası yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile enstitünün 64. kuruluş yıl dönümü kapsamında defilelerini hazırladıklarını söyledi.

Defilede, Mili Mücadele'de görev yapan kadın kahramanlarının kıyafetlerinin canlandırıldığını dile getiren Yıldırım, "Milli Mücadele kadın kahramanlarından 23 kadınımızı canlandırdık. Kıyafetleri yöresel ve o döneme ait kumaşlar kullanarak tasarladık ve o döneme uygun olarak giydirdik defilesini yaptık. " dedi.

Yıldırım, 20 resimden oluşan "Atatürk Samsun'da" konulu sergide, Atatürk'ün tarihi binalar önünde duruşu ve okullarına iki kez yaptığı ziyaretlerinin de canlandırıldığını belirtti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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