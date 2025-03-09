Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapılan 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.