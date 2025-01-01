Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ziyacan Ö. (29) idaresindeki 55 RU 929 plakalı otomobil, Kızılay Caddesi'nde Emircan A. (23) yönetimindeki 07 NA 0909 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin yardımıyla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da motosiklet kazası: Sürücü yaralı - Son Dakika
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