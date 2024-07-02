Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonete çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Arda K. yönetimindeki 55 JG 618 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde Hacı Ş'nin kullandığı 55 HC 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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