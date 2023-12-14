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Samsun'da operasyonda 55 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da operasyonda 55 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonda aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik 55 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan hükümlü olanlar da bulunuyor.

Samsun\'da operasyonda 55 kişi yakalandı
14.12.2023 - 17:14,
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SAMSUN'da, aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyonda 55 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 13-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Silahla yağma'dan 5 yıl 6 ay ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de bulunduğu 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 23'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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