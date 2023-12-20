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Samsun'da otomobil çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil çarpışması: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun\'da otomobil çarpışması: 3 yaralı
20.12.2023 - 09:11,
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat P. (24) idaresindeki 55 KP 555 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Müberra Betül K. (36) yönetimindeki 55 AFM 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 55 AFM 307 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalı savruldu.

Kazada araç sürücüleri ile 55 AFM 307 plakalı otomobilde bulunan Elif S. (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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