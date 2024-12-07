Samsun'da Otomobil Yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, S.Ç. (30) idaresindeki 55 FF 428 plakalı otomobilin motor bölümünde Kızılot Mahallesi'nde seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden S.Ç, itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede otomobili saran alevler, Samsun Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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