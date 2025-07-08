Samsun\'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi Kavakdibi mevkiinde park halindeki 55 ASB 722 plakalı minibüste yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
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