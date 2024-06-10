Samsun\'da Restoranda Bıçaklı Saldırı: 2 Kişi Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçakla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Çay Mahallesi'nde bulunan bir restoranda dün garson olarak çalışan Ş.A. (41), saldırıya uğradığı iki kişi tarafından karın kısmından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Ş.A. sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında görgü tanıkları ve kamera kayıtları incelenmesi sonucu 13 suç kaydı bulunan K.Ş. (19) ile 5 suç kaydı bulunan M.A.S. (39) saklandıkları İlkadım Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan ve haklarında bıçakla kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.