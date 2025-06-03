Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 31 tabanca fişeği ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?