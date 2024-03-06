Samsun\'da sahte plaka imalatı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.