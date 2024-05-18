Samsun'da Salep Orkidesi Hasadı Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Salep Orkidesi Hasadı Başladı

Samsun\'da Salep Orkidesi Hasadı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da dikimi yapılan salep orkidesinin hasadına başlandı. Salep orkidesi, içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılan bir ürün olup, Samsun'da üretim alanı ve üretici sayısı her geçen yıl artmaktadır. Salep üretimi ekonomik değeri yüksek olan bir ürün olup, sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi maliyetler gerektirmez. Hasat dönemi haziran sonuna kadar sürecektir.

18.05.2024 12:13
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Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da dikimi yapılan salep orkidesinin hasadına başlandı.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin Samsun'daki üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ekimine 2016'da 6 dönüm arazide başlanan salep orkidesinin üretim alanı bu yıl 120 dönüme, üretici sayısı da 500'e çıktı.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER) Başkan Yardımcısı Cihan Fatih Yıldırım, AA muhabirine, salebin küçük alanda büyük getirisi olan bir ürün olduğunu söyledi.

Bir dönüm araziden ortalama 1 ton yaş salep hasadı yapılabildiğini anlatan Yıldırım, "Toplanan salep orkidesinin yumruları alındıktan sonra yeniden dikilme işlemi yapılıyor ve gerisi üreticiye kar olarak kalıyor. Salep üretiminde gübre kullanmayız, ilaç kullanmayız, çapa yapmayız, sulama yapmayız. Yani sulama sistemlerine, traktöre gerek yok, mazot gideri yok. Sadece el işçiliğiyle söküm ve dikim işlemi yapılır." dedi.

Yıldırım, bu yıl başlayan hasat döneminin haziran sonuna kadar süreceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Saleplerimizi topraktan çıkardığımız zaman eğer kurutma işlemi yapmak istersek onları önce yıkıyoruz. Sonra sıcak suda haşlıyoruz 10 dakika, ardından bizim kurutma tesisimiz olduğu için kurutma tesisimizde kurutabiliyoruz. Kurutma tesisi olmayanlar bunu ipe dizip de kurutabilirler. Kurutma işlemi 15-20 gün civarında sürmektedir. Kurutulmuş salebin fiyatı da kalitesine ve berraklığına göre değişiklik göstermektedir."

Türkiye'de üretimi yaygınlaşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile salep üretimin Türkiye'de yaygınlaştırılması projesi yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Şimdi Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine salep tohumu gönderiyoruz. Salep ufak alanda getirisi yüksek bir ürün. Bir aile, 200-300 metrekarelik bir alana yetiştirdiği saleple yıllık geçimini rahatça sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, üreticiye salep alım garantisi de verdiklerini dile getirerek, salebin doğadan izinsiz toplanmasının yasak ve cezasının da 370 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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