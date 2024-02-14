Samsun'da Kadın, Sevgililer Günü'nde Eşine İzgara Buketi Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Kadın, Sevgililer Günü'nde Eşine İzgara Buketi Gönderdi

Samsun\'da Kadın, Sevgililer Günü\'nde Eşine İzgara Buketi Gönderdi

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan bir kadın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yapmak istediği eşine, kasapta hazırlattığı 'ızgara buketi'ni gönderdi. Eşinin bu sıradışı hediyesi karşısında şaşıran adam, hem gözü hem gönlü hem de karnı doyduğunu söyledi. Kasap dükkanı işleten Ercan Boz ise bu taleple ilk kez karşılaştığını belirterek, 'İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer' dedi.

14.02.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan kadın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yapmak istediği eşine, kasapta hazırlattığı "ızgara buketi"ni gönderdi.

Belma Aykül Yıldız, Sevgililer Günü'nde, 10 yıllık eşi, kuaför İlyas Yıldız'a sürpriz yapmak istedi.

Yıldız, et ve tavuk ızgara seven kocasına, kasapta hazırlattığı "ızgara buketi"ni hediye olarak gönderdi.

Hediye karşısında şaşıran İlyas Yıldız, "Eşimin hediyesi beni çok mutlu etti. Çok farklı bir hediye. Açlık saatime denk gelmişti, daha da mutlu oldum. Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu." dedi.

İlçede 25 yıldır kasap dükkanı işleten Ercan Boz ise Sevgililer Günü dolayısıyla "ızgara buketi" hazırlatmak isteyen müşterisinin talebi karşısında şaşırdığını söyledi.

İlk kez böyle bir istekle karşılaştığını belirten Boz, "Müşterim et ve tavuk ızgaradan oluşan bir buket siparişi verdi. Biz de bunun üzerine ızgara buketini hazırladık ve güzel oldu. İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer. Afiyet olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kadın, Sevgililer Günü'nde Eşine İzgara Buketi Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kadın, Sevgililer Günü'nde Eşine İzgara Buketi Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement