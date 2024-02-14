Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2024 13:29
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerle yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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