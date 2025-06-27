Samsun\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ile 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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