Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede, iş yeri sahibi ile S.D. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp bir süre sonra gelen S.D, iş yerinin camına pompalı tüfekle iki el ateş etti.

Saldırıda, kırılan cam parçalarının isabet ettiği S.T. (50) ve A.K. (46) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle yakaladı. Gözaltına alınan S.D, emniyete götürüldü.

Olayın, kendisi de esnaf olan S.D. ile kahvehane sahibi arasında, iş yerlerinde tost yapma nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu meydana geldiği öğrenildi.