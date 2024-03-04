Samsun'da Suç Oranları Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Samsun'da Suç Oranları Düşüş Gösterdi

Samsun\'da Suç Oranları Düşüş Gösterdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimler sonucunda asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 9 bin 75 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 kişi terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördü. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu, tütün ürünleri, kaçak akaryakıt ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Suçların aydınlatılma oranı da oldukça yüksek oldu. Hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yağma suçlarında ise yüzde 8,9 düşüş yaşandı.

04.03.2024 12:59
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılında kent genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için düzenlenen operasyon, uygulama ve denetimler sonucu asayiş olaylarında düşüş yaşandı.

AA muhabirinin Samsun Emniyet Müdürlüğünün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 3 milyon 281 bin 80 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün yapıldığı uygulama ve operasyonlarda, başta asayiş ve uyuşturucu olayları olmak üzere çeşitli suçlardan firari durumda bulunan 9 bin 75 aranan şahıs yakalandı. Bu zanlılardan 43'üne ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı.

Trafik kontrollerinde 991 bin araç denetlenirken, 303 bin 803 sürücüye işlem yapıldı, 12 bin 52 araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerince ev, iş yeri, araç, açık alan ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1620 ruhsatsız tabanca, 420 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği, 6 bin 321 kesici/delici alet ve 21 bin 504 mermi ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda, 868 bin 74 uyuşturucu hap, 139 kilo 581 gram uyuşturucu, 1351 kök kenevir, 661,5 kilogram tütün, 14 milyon 312 bin 846 makaron, 6 bin 809 paket sigara, 138 kilogram nargile tütünü, 478 kaçak puro, 1834 elektronik sigara, 18 bin 690 bandrol ve 1300 etiket bulundu.

Operasyonlarda, 86 bin 528 litre kaçak akaryakıt, 13 bin 702 litre kaçak etil alkol, 1059 litre sahte içki, 595 tarihi eser, 12 kaçak cep telefonu, 112 sahte plaka, 269 sahte banknot, 13 sahte belge ile 72 çek ve senet ele geçildi.

Meydana gelen olaylarda düşüş yaşandı

Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 97,5'i aydınlatılırken, mal varlığına karşı suçların yüzde 79,7'si, topluma karşı suçların yüzde 97,3'ü çözüldü. Millete ve devlete karşı işlenen suçların yüzde 98,8'i, takibi gereken olayların ise yüzde 99,6'sı aydınlatıldı.

Yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda kentte 2022 yılına göre hırsızlık olaylarında yüzde 21,4 düşüş sağlandı, yağma suçlarında da yüzde 8,9'luk azalış gerçekleşti.

Öte yandan, trafik kurallarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcularının da aralarında bulunduğu 147 bin 34 kişiye trafik eğitimi verildi, "Siberay" bilgilendirme faaliyetleri kapsamında da 110 bin 613 kişiye sunum yapıldı.

Kaynak: AA

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