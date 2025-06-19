Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda hafif ticari araç ve cip ile iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada otomobillerden birinde bulunan Büşra D. (30) ve Fatma D. (70) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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