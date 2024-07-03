Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki 25 LC 063 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde S.B. yönetimindeki 54 AHL 942 plakalı tırın çektiği 54 AAR 152 plakalı dorseye çarptıktan sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Bu sırada aynı yönde seyreden H.E.T'nin kullandığı 34 FMF 798 plakalı otomobil de 25 LC 063 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 25 LC 063 plakalı otomobilde bulunan S.Y. (44), R.Y. (43), K.Y. (17), E.Y. (17) ve G.Y. (12) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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