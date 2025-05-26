Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı

Samsun\'da Türk Somonu Hasadı Başladı
26.05.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakakent'te Türk somonu hasadı yapılıyor, ihracat hedefi 100 milyon dolar.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Karadeniz'de kafeslerde üretimi yapılan Türk somonunun hasadına başlandı.

Samsun'da baraj göllerinde 500 ila 600 gram ağırlığa ulaştıktan sonra Yakakent ilçesi açıklarında denizde bulunan kafeslere taşınan somonların hasadı haziran ayı sonuna kadar sürecek.

Kafeslerden kepçe yardımıyla alınan somonlar, soğuk hava kutularına yerleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Türk somonu hasadı başladı. Üreticilerimiz, Samsun'umuz ve Türkiye'miz için hayırlı olsun. Yakakent'in temiz denizlerinde yetiştirilen Türk somonları, en lezzetli haliyle dünya mutfaklarına sunuluyor. Samsun, balıkçılığın merkezi konumundadır. Yakakent ve Samsun, kültür balıkçılığının merkezi olma özelliğiyle, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Plan Bütçe Komisyonu ve Samsun milletvekillerimizin desteğiyle birlikte Yakakent'te Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçireceğiz. 2024 yılında yaklaşık 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz ve bu rakamın bu yıl daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da ilde üretilen alabalıkların büyük bir kısmının iç piyasada tüketildiğine işaret ederek, "Ancak, ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşan balıklar, Yakakent'teki deniz kafeslerine taşınıyor ve burada 1,5 ila 4 kilogram arasında büyütülüyor. Bu balıklar, 1,25 kilogramı aştığında 'Türk somonu' olarak adlandırılıyor ve başta Japonya ve Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Özellikle Japonya'dan gelen taleplerin artması nedeniyle üreticilerin planlamalarını bu taleplere göre güncelledik ve somon üretim kapasitemizi artırdık. Türk somonu denizde hızlı bir şekilde büyüyor ve et kalitesi açısından oldukça lezzetli. Bu nedenle özellikle Japonya ve Rusya gibi ülkelerden yoğun bir talep alıyoruz." diye konuştu.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise şunları kaydetti:

"Somon hasadı her yıl bu mevsimde gerçekleştiriliyor. İlçemiz özelikle balıkçılık ve su ürünleri alanında büyük bir sektör büyüklüğüne sahip. Vatandaşlarımızın birçoğu geçimlerini bu alandan sağlıyorlar. Bu ürünler burada işlendikten sonra yurt dışına ihracı gerçekleştiriliyor. Yakın bir zamanda ilçemizde su ürünleri OSB kurulacak. Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin balıkçılık ekipmanları imalatı, plastik ve çelik balık çiftliği ekipmanları üretimi, ağ dikim, bakım, onarım, balık unu, balık yemi, balık yağı üretimi, soğuk hava deposu, su ürünleri üretimi, balık işleme ve paketleme konularında faaliyet gösterecek işletmelerin yer alması planlanırken, çok sayıda kişiye istihdam sağlayacağı, ihracata, kent ve ülke ekonomisine ise büyük ölçüde katkı sağlamasını öngörüyoruz. Böylece balıkçılık sektöründe ilçemiz emin adımlarla ilerleyip ülkemize ve vatandaşlarımıza kazandırmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Yakakent, Ekonomi, İhracat, samsun, Turizm, Güncel, Çevre, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
22:44
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
22:28
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 17:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.