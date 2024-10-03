Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, E.D.(46) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen E.D.'nin Atakum ilçesindeki evine şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 762,34 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2,72 gram kokain, 2 hassas terazi ve 42 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili E.D., gözaltına alındı.