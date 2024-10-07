Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan iki kişiden birine adli kontrol şartı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda M.D. ile K.A. gözaltına alındı.
Adreslerde, 2 hassas terazi, 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.D.'ye adli kontrol şartı verilirken, K.A. ise serbest bırakıldı.
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