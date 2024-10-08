Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.S. (34) isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli Y.S'nin belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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