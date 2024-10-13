Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarda, 2 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceğini belirledi.
Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 poşet içinde 730 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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