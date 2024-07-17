Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 495 sentetik ecza hapı, 19,76 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, 2 hassas terazi ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve 1'i hakkında "birden fazla kişiyle tehdit" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.