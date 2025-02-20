Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un Havza ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, A.G. (54) ve T.Ş. (39) isimli şahısların kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 18 parça halinde satışa hazır toplam 150 gram sentetik uyuşturucu, 1,15 gram esrar ve 1 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.