Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmayla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik uyarıcı ile 114 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.