Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, G.G'nin (53) evinin bir odasını uyuşturucu üretmek için ayırdığı ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Evde yapılan aramada düzeneğe ve 127 kök Hint kenevirine el konuldu. Yapılan aramada 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.G, jandarmaya götürüldü.