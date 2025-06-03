Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C. (30), emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?