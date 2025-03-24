Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri hükümlü, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi.

Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi, aranan bir hükümlü yakalandı.

Yapılan operasyonlarda, 62 gram sentetik uyuşturucu, 195 sentetik ecza, 7,28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu kişilerden hükümlü H.D'nin, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. H.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltındaki diğer zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.