Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Anadolu ve Kışla mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1164 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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