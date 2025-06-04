Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 608 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, 6 bin 608 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.